В Подмосковье поздравили почти 45 000 долгожителей

02 декабря 2025, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Подмосковье с начала года почти 45 000 долгожителей поздравили с юбилейными датами. Жителям старше 80 лет к круглым датам вручают особый подарок от губернатора Московской области — Жостовский поднос, один из символов народного промысла региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.





Самой возрастной жительницей региона остается Вера Николаевна Королева из Клина. В этом году она отметила 111-й день рождения.



«В этом году почти 45 тысяч долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Отмечу, что из них почти 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей. Подарки вручают по адресу проживания в день рождения или в другой удобный день, предварительно согласовав удобное время и дату», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.