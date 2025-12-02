В Подмосковье поздравили почти 45 000 долгожителей
В Подмосковье с начала года почти 45 000 долгожителей поздравили с юбилейными датами. Жителям старше 80 лет к круглым датам вручают особый подарок от губернатора Московской области — Жостовский поднос, один из символов народного промысла региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.
Самой возрастной жительницей региона остается Вера Николаевна Королева из Клина. В этом году она отметила 111-й день рождения.
«В этом году почти 45 тысяч долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Отмечу, что из них почти 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей. Подарки вручают по адресу проживания в день рождения или в другой удобный день, предварительно согласовав удобное время и дату», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Начиная с 90-летия женщины дарят павловопосадский шерстяной платок, а мужчины, отметившие 95 лет и старше, получают в подарок шуйский плед. Долгожители, отпраздновавшие 100-летие, также получают единовременную выплату в размере 5 000 рублей. Сейчас в Московской области проживает более 600 жителей старше 100 лет.
Вся информация о юбилярах уже есть в органах социальной защиты, поэтому дополнительные заявления на получение подарка писать не нужно. Если пенсионер недавно переехал в Московскую область, ему необходимо подать заявление на регпортале.