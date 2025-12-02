В Люберцах сложнейшая операция спасла пациента от инсульта и ампутации
Хирурги сосудистого отделения Люберецкой больницы спасли мужчину от инсульта и ампутации ноги, сделав ему 10-часовую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 65-летнего пациента с острой болью в левой ноге. С его слов, приступы не давали ему спать, а ходьба превратилась в пытку.
«В ходе обследования мы диагностировали критическую ишемию на фоне обширного атеросклероза. Такое состояние грозило потерей конечности. Была и другая опасность: критическое сужение сонной артерии с большой вероятностью могло привести к инсульту», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой больницы Родион Шилов.Хирурги разделили лечение на два сложнейших этапа. Сначала они реконструировали мужчине сосуды шеи, предотвратив неминуемый инсульт. Затем команда медиков приступила к гибридной операции на ноге, которая заняла 10 часов. Сосудистые хирурги удалили бляшки и провели шунтирование. После этого рентген-хирурги под контролем ангиографа установили в артерию пациента стент, тем самым восстановив кровоснабжение в ноге.
В течение суток мужчина находился в реанимации под непрерывным контролем врачей, а затем его перевели в обычную палату. Сейчас боли у него прошли, и он снова может нормально ходить. В ближайшее время пациента выпишут.
Как отметили в министерстве, благодаря мультидисциплинарному подходу врачи устранили смертельные риски, спасли мужчину от ампутации ноги и вернули к полноценной жизни.