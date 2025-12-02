В Люберцах сложнейшая операция спасла пациента от инсульта и ампутации

02 декабря 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги сосудистого отделения Люберецкой больницы спасли мужчину от инсульта и ампутации ноги, сделав ему 10-часовую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 65-летнего пациента с острой болью в левой ноге. С его слов, приступы не давали ему спать, а ходьба превратилась в пытку.

«В ходе обследования мы диагностировали критическую ишемию на фоне обширного атеросклероза. Такое состояние грозило потерей конечности. Была и другая опасность: критическое сужение сонной артерии с большой вероятностью могло привести к инсульту», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой больницы Родион Шилов.