480 семей в Подмосковье готовы временно принять детей в трудной ситуации
В Подмосковье сегодня есть 480 ресурсных приёмных семей — это семьи, которые готовы временно взять на себя заботу о ребёнке, оказавшемся в трудной жизненной ситуации. Такую практику в регионе развивают уже год: соответствующий закон приняли в 2024 году. Об этом сообщила Московская областная Дума.
Детей в ресурсные семьи передают временно — на период, пока специалисты работают с родителями или подбирают для ребёнка постоянную приёмную семью.
«В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. В настоящее время в Московской области 480 таких семей. С первого дня временного устройства ребёнка в ресурсную семью ведётся комплексная работа органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих семей и участковых социальных служб Семейных центров, которые помогают как приёмной, так и биологической семье ребёнка», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.С 2025 года в регионе действуют обновлённые выплаты на содержание детей, временно устроенных в ресурсные семьи. Размер поддержки зависит от возраста ребёнка: от 18 800 до 23 800 рублей в месяц. На эту меру поддержки из бюджета Московской области ежегодно выделяют 32,7 млн рублей.
Кроме ресурсных семей, в Подмосковье продолжают поддерживать приёмных семей и детей-сирот. В 2026 году регион планирует выделить более 8 млрд рублей на ежемесячные личные выплаты детям, которых воспитывают в госучреждениях. Ещё свыше 5 млрд рублей заложили на вознаграждения приёмным родителям и выплаты на содержание приёмных детей. Финансовую поддержку получат более 11 000 родителей и около 7 000 семей.
Отдельное направление — обеспечение жильём детей-сирот. На эти цели в бюджете предусмотрели порядка 3,7 млрд рублей. Новые квартиры планируют предоставить 749 жителям региона.
Помимо этого, в Подмосковье действуют ежемесячные и ежегодные выплаты приёмным семьям, компенсации за отдых, бесплатный проезд на транспорте, стипендии губернатора для студентов-сирот, а еще — единовременные выплаты при усыновлении.