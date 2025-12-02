480 семей в Подмосковье готовы временно принять детей в трудной ситуации

02 декабря 2025, 14:35

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье сегодня есть 480 ресурсных приёмных семей — это семьи, которые готовы временно взять на себя заботу о ребёнке, оказавшемся в трудной жизненной ситуации. Такую практику в регионе развивают уже год: соответствующий закон приняли в 2024 году. Об этом сообщила Московская областная Дума.





Детей в ресурсные семьи передают временно — на период, пока специалисты работают с родителями или подбирают для ребёнка постоянную приёмную семью.



«В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. В настоящее время в Московской области 480 таких семей. С первого дня временного устройства ребёнка в ресурсную семью ведётся комплексная работа органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих семей и участковых социальных служб Семейных центров, которые помогают как приёмной, так и биологической семье ребёнка», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

​Фото: Медиасток.РФ

