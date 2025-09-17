Подольский школьный музей попал в рейтинг лучших музеев Победы
Музей школы № 24 города Подольска вошёл в топ рейтинга Музея Победы по итогам 2024/2025 учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В рейтинг внесены 200 школьных музеев образовательных организаций из 59 субъектов Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
«Это настоящее признание труда учеников, педагогов и родителей, которые много лет сохраняют и приумножают память о героях. Поздравляю с заслуженным успехом, желаю новых открытий, побед и вдохновения», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.Школьный музей трудовой и боевой славы открыли в 1983 году. Сейчас его коллекция насчитывает более 600 экспонатов. Это находки с раскопок, предметы, переданные семьями ребят и учителей, документы и письма военных лет. Многие можно подержать в руках.
Часть материалов оцифрована. Подробные сведения об экспонатах доступны на музейном канале в «Дзене».