Подольский школьный музей попал в рейтинг лучших музеев Победы

17 сентября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Музей школы № 24 города Подольска вошёл в топ рейтинга Музея Победы по итогам 2024/2025 учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В рейтинг внесены 200 школьных музеев образовательных организаций из 59 субъектов Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Это настоящее признание труда учеников, педагогов и родителей, которые много лет сохраняют и приумножают память о героях. Поздравляю с заслуженным успехом, желаю новых открытий, побед и вдохновения», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.