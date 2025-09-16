Спасатели из Подольска стали призёрами турнира МЧС России по гиревому спорту
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Подольские спасатели завоевали золотую и серебряную медали и заняли третье место в командном зачёте на V турнире сотрудников специальных управлений МЧС России по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проводились на территории спортивного комплекса «Труд» в Подольске.
«Победу в личном зачёте завоевал местный спасатель Павел Гальцов, выступавший в весовой категории до 78 килограммов. А серебряную медаль принёс команде Подольска Руслан Платонов в весовой категории до 85 килограммов», — говорится в сообщении.Всего в турнире приняли участие свыше 80 спортсменов из разных округов Подмосковья, а также из Тверской, Тульской и других областей. В программе было одно упражнение — рывок гири весом 24 кг.