Подольским долголетам прочтут цикл лекций о здоровом образе жизни

16 июля 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Цикл лекций, посвящённый здоровому образу жизни, прочтут для членов клуба «Активное долголетие» врачи Подольской областной клинической больницы (ПОКБ). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Круг тем был определён по результатам опроса, который провела среди подольских долголетов терапевт ПОКБ Маринэ Айрапетян.





«Пожилые жители округа захотели узнать, какая диета нужна при повышенном сахаре и холестерине, как снизить вес, не причинив вред здоровью, как улучшить сон и победить бессонницу, какая физическая нагрузка полезна в «серебряном» возрасте, как интеллектуальные способности влияют на риск развития деменции и как улучшить память», — говорится в сообщении.