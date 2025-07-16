Ремонт Родниковской школы могут завершить раньше графика
В Родниковской школе №32 завершается капремонт первого этажа. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Рабочие выкладывают новые полы и стены плиткой, меняют потолки и освещение. Необходимость ремонта первого этажа была вызвана тем, что в 2021 году был проведён капремонт здания школы – обновлены спортзал, кровля, полностью отремонтирован второй этаж. На фоне обновленных помещений первый этаж выглядел устаревшим, а школа, построенная в 1941 году, требовала полного преображения», – поделилась директор школы Анна Юрьева.Помимо ремонта классов, коридоров и холла, создаётся новый современный охранный пункт со смотровым окном для контроля посетителей. На первом этаже полностью заменят система отопления.
В Родниковской школе №32 учатся в две смены 667 ребят. Как отметила директор, в связи с активным жилищным строительством в посёлке и ростом числа жителей школе необходимо новое просторное здание с актовым залом. На следующий год на территории школы запланировано строительство спортплощадок и стадиона.
Ремонтные работы стартовали в конце мая, а завершатся, согласно контракту, 31 июля. Однако рабочие планируют справиться раньше и закончить ремонт уже на этой неделе. После этого будет проведена финальная уборка помещений.
Таким образом, к 1 сентября обновлённая школа встретит учеников.