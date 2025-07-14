Подольское долголеты победили в областной «Битве хоров»
Хор русской песни «Стрелковские зарницы» из дома культуры села Быково городского округа Подольск, в котором выступают участники проекта «Активное долголетие», одержал победу в подмосковной «Битве хоров». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Коллектив «Стрелковские зарницы» признали лучшим в номинации «Песни юности моей». Подольчанки исполнили песни «Доброе сердце России» композитора Анатолия Ушкарева и песни «Вишенье» Григория Пономаренко.
«Зрители приняли нас очень тепло, впечатления у всех хорошие. Сейчас готовимся к следующим конкурсам. Кстати, мы всегда рады видеть пополнение в нашем хоре», — отметила руководительница хора «Стрелковские зарницы» Ольга Истомина.В областной «Битве хоров» приняли участие коллективы из одиннадцати округов Подмосковья. Всего выступали 165 человек, все они являются членами муниципальных клубов «Активное долголетие».