В Подольске начали проводить бесплатные тренировки по воркауту
Бесплатные занятия по воркауту начали проводить опытные тренеры в сквере 200-летия Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Тренировки проводятся в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью».
«Целью этой программы является привлечение людей, молодёжи к занятию спортом, в частности, к доступному воркауту», — сказал главный тренер по воркауту Кирилл Мезин.Тренировки проводятся по воскресеньям, начало в 11:00. Принять участие в спортивном занятии могут все желающие. Тренировка включает разминку, игровые упражнения и упражнения на общую физподготовку.
Занятия по проекту ««Прорыв к здоровью» проводятся также в подольском парке имени Витора Талалихина. Они проходят по субботам и начинаются в 11:00.