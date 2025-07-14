В Подольске начали проводить бесплатные тренировки по воркауту

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатные занятия по воркауту начали проводить опытные тренеры в сквере 200-летия Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Тренировки проводятся в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью».

«Целью этой программы является привлечение людей, молодёжи к занятию спортом, в частности, к доступному воркауту», — сказал главный тренер по воркауту Кирилл Мезин.
Тренировки проводятся по воскресеньям, начало в 11:00. Принять участие в спортивном занятии могут все желающие. Тренировка включает разминку, игровые упражнения и упражнения на общую физподготовку.

Занятия по проекту ««Прорыв к здоровью» проводятся также в подольском парке имени Витора Талалихина. Они проходят по субботам и начинаются в 11:00.
Лев Каштанов

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