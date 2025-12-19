Замминистра юстиции РФ Баланин посетил центр пробации в Подмосковье

19 декабря 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Центр пробации, открытый на базе социально-реабилитационной организации для бездомных «Тёплый приём» в Химках, посетил заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ФСИН.





В осмотре приняли участие представители областного отделения службы исполнения наказаний, регионального министерства социального развития и общественники. Экскурсию для высоких гостей провёл руководитель «Тёплого приёма» Илья Кусков.





«Наша организация предоставляет людям, освободившимся из мест лишения свободы, временное место проживания, помогает восстановить документы, переобучиться, найти работу, оказывает психологическую и медицинскую помощь», — сказал Илья Кусков.