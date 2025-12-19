Замминистра юстиции РФ Баланин посетил центр пробации в Подмосковье
Центр пробации, открытый на базе социально-реабилитационной организации для бездомных «Тёплый приём» в Химках, посетил заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ФСИН.
В осмотре приняли участие представители областного отделения службы исполнения наказаний, регионального министерства социального развития и общественники. Экскурсию для высоких гостей провёл руководитель «Тёплого приёма» Илья Кусков.
«Наша организация предоставляет людям, освободившимся из мест лишения свободы, временное место проживания, помогает восстановить документы, переобучиться, найти работу, оказывает психологическую и медицинскую помощь», — сказал Илья Кусков.Участники встречи пообщались с постояльцами Центра, услышали их истории и из первых рук узнали о трудностях, с которыми люди сталкивались после освобождения.
По итогам рабочей поездки Вадим Баланин отметил важность закона о пробации, благодаря которому общество получило инструмент по снижению рецидивной преступности. Центр «Тёплый приём» продемонстрировал, что помощь бывшим осуждённым в социализации уменьшает риск их возврата к криминальной деятельности.