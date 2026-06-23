Подопечные центра для особых детей в Ивантеевке посетили театральную премьеру
Премьеру спектакля «Любовь и голуби» Пушкинского музыкально-драматического театра посмотрели подопечные ивантеевского реабилитационного центра «Радость моя». Их сопровождала руководительница центра Ирина Орлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Спектакль поставили при поддержке проекта партии «Единая Росси» «Культура малой Родины».
«Это новое прочтение хорошо известного сюжета и оно неожиданно глубокое. Особенно меня как родителя затронула сюжетная линия Володи. В фильме его история упоминается вскользь, а здесь режиссёр Борис Урецкий «вытащил» её на поверхность», — поделилась впечатлениями Ирина Орлова.Она добавила, что актёры балансируют на грани драмы и комедии, заставляя зрителей и плакать, и смеяться.