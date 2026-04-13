В шести МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронному делу

13 апреля 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут специалисты Центра мемориальных услуг в шести городах Московской области до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Консультации будут проходить в офисах «Мои документы». Узнать сотрудников Центра мемориальных услуг можно по форменной одежде и баннеру.





«14 апреля получить ответы на вопросы по ритуальной тематике смогут жители Раменского в МФЦ по адресу: Крымская улица, дом №5, 16 апреля консультации проведут в Химках (Юбилейный проспект, дом №67, корпус Б), 21 апреля — в Озёрах (Советская площадь, дом №1), 23 апреля — в Красногорске, (Международная улица, дом №4), 28 апреля — в Звенигороде (микрорайон Супонево, корпус №3), и 30 апреля — в Люберцах, (улица Звуковая, дом №3)», — говорится в сообщении.