Пострадавший от взрыва петарды в Орехово-Зуеве подросток лишился части пальцев
Мальчик, пострадавший от взрыва петарды в Орехово-Зуеве, перенёс операцию. Ребёнок потерял часть пальцев, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что в руках ребёнка в Подмосковье взорвалась петарда. Пострадавший получил травмы пальцев.
«Пациент прооперирован. К сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остаётся под наблюдением. К лечению ребёнка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты», – написал Забелин в своём Telegram-канале.Стало также известно, что 11-летний Амир с другом поджигал петарды на спортплощадке возле школы. Одно из устройств не загорелось. Мальчик поднял его и положил в карман, после чего произошёл хлопок.
В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.