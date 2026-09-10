Подросткам Сергиева Посада рассказали, как противостоять попыткам вербовки
В Общественной палате Сергиево-Посадского округа с подростками провели беседу на тему того, как противостоять манипуляциям и риску. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Встреча получилась максимально практичной. Разговор шёл о реальных угрозах, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни.
«Особое внимание уделили тому, как распознать опасность – например, вербовку в закрытых мессенджерах, запрещённый контент, скрывающийся за заманчивыми обещаниями в интернете. Эта тема сегодня волнует многих родителей и педагогов, но важно говорить напрямую с теми, кто чаще всего становится лёгкой мишенью для злоумышленников», – отметили в администрации.Ребятам подробно объяснили алгоритм действий в каждой ситуации: куда звонить, что делать до приезда полиции, как не попасть в ловушку мошенников или радикальных групп.