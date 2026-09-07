Для школьников Шатуры провели занятие по пожарной безопасности

07 сентября 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактическое занятие по пожарной безопасности провели для учеников четвёртого класса школы в селе Пышлицы округа Шатура работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





На уроке ребятам напомнили основные правила защиты от возгораний и объяснили, как действовать в экстренной ситуации.





«Особое внимание специалисты уделили первичным средствам пожаротушения, экипировке пожарных и средствам индивидуальной защиты органов дыхания. Встреча прошла в формате живого диалога, чтобы дети запомнили правила безопасного поведения как можно лучше. В завершение урока школьникам вручили информационные буклеты-памятки по поведению в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении.