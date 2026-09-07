В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «Малаховский»
Жилой комплекс «Малаховский» возводят на территории посёлка Родники Раменского округа. О ходе работ в корпусах 201, 202 и 203 рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Согласно проекту, ЖК «Малаховский» составляют 17-этажные дома на 816 квартир. Сейчас на площадке ведётся устройство внешних инженерных коммуникаций.
«В корпусе 201 продолжается кладка наружных и внутренних стен и монтаж систем отопления, водопровода, канализации и вентиляции. В корпусах 202 и 203 рабочие обустраивают фасад и кровлю, устанавливают окна и панорамное остекление, монтируют лифты и занимаются черновой отделкой помещений», — говорится в сообщении.По завершении строительства на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.