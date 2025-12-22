Причиной взрыва автомобиля в Москве, предварительно, стало СВУ
В Москве прогремел взрыв, в результате которого пострадал 56-летний мужчина. Предварительные данные указывают на использование самодельного взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Его, вероятно, заложили под днищем Kia Sorento и оно сработало сразу после того, как автомобиль начал движение. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы и серьезные повреждения лица. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Мужчину срочно госпитализировали.
Автомобиль взорвался на парковке в Москве, есть пострадавшие
Следственные органы уже возбудили уголовное дело. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия и искать возможных виновников.
