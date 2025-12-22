Причиной взрыва автомобиля в Москве, предварительно, стало СВУ

22 декабря 2025, 08:39

Фото: iStock/GummyBone

В Москве прогремел взрыв, в результате которого пострадал 56-летний мужчина. Предварительные данные указывают на использование самодельного взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.





Его, вероятно, заложили под днищем Kia Sorento и оно сработало сразу после того, как автомобиль начал движение. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы и серьезные повреждения лица. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Мужчину срочно госпитализировали.



