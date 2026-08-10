Подросток арестован в Подмосковье по подозрению в поджоге на железной дороге

10 августа 2026, 16:55

оригинал Фото: istockphoto / Antonio_Diaz

Подростка арестовали по подозрению в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.





Попытку поджога железнодорожного оборудования заметили на 45-м километре перегона «Подольск-Кутузовская» Московской железной дороги. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили и задержали по месту проживания в Домодедове 17-летнего первокурсника одного из столичных колледжей, причастного к произошедшему.

«Подросток совершил преступное деяние под давлением неизвестного, который связался с ним через мессенджер. При этом материальное вознаграждение в качестве мотива не фигурировало. По указанию вербовщика подросток купил в магазине монтировку и несколько ёмкостей с зажигательной смесью, отправился к железнодорожным шкафам, вскрыл их и облил воспламеняющейся жидкостью», – рассказали в ведомстве.