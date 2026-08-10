Во дворах Подмосковья за месяц отремонтировали более 760 лавочек, урн и оград
Свыше 760 малых архитектурных форм отремонтировали во дворах Московской области в июле. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В число малых архитектурных форм входят скамейки, урны и ограждения.
«Лидером по ремонту стал Талдомский округ, где привели в порядок 60 малых архитектурных форм. Второе место по этому показателю занял округ Домодедово (57). На третьем месте Наро-Фоминский округ (55), на четвёртом — Щёлково (50), а на пятом — Одинцовский округ (48)», — говорится в сообщении.Сообщить о сломанных элементах благоустройства во дворах жители Московской области могут в свою управляющую компанию или в территориальный отдел министерства.