В Подмосковье назвали округа-лидеры по выполнению годового плана капремонта
Округа Московской области, показавшие лучшие результаты по выполнению годового плана ремонта многоквартирных домов, назвали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Всего в этом году в Подмосковье планируют отремонтировать 2 100 домов в 52 муниципалитетах.
«Топ-5 лидеров составили округ Химки, где работы провели в 53 домах из вошедших в план 100, Клин, где отремонтировали 17 из 24 домов, Мытищи (20 из 50 домов), Пушкинский округ (23 из 68 домов) и Богородский округ (19 из 53 домов)», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что подрядчики должны завершить все работы до 31 декабря — без права переноса сроков.
В годовую программу вошло обновление 2 300 элементов инженерных коммуникаций, 1 300 кровель, 419 узлов управления, 333 фасадов, 424 лифтов, 116 фундаментов и 105 подвалов.