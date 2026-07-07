Подросток из Подмосковья чуть не лишился почки из-за падения с квадроцикла

07 июля 2026, 13:33

оригинал Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Подростка, получившего сильнейшее повреждение почки в результате падения с квадроцикла, вылечили врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мальчик не сразу сообщил о травме. Сначала он надеялся, что всё пройдёт само. Но боль в ушибленной пояснице начала расти, и мама вызвала скорую. Пациенту сделали УЗИ и компьютерную томограмму и выяснили, что целостность левой почки повреждена, а из-за травмы сосуда возникла огромная гематома.





«Когда повреждения почки слишком серьёзны, необходимой мерой становится её удаление. Но мы приложили все усилия, чтобы сохранить орган. В процессе операции мы ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки. Операция длилась два часа и прошла успешно», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.