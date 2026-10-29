Подросток из Раменского два месяца проходил с осколком зеркала в ладони
В Раменскую больницу обратился подросток с жалобой на незаживающую рану на ладони, резкую боль при попытке сжать кулак и отёк кисти. Причиной оказался осколок зекала. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент рассказал, что два месяца назад порезался, убирая разбитое зеркало. Он остановил кровотечение и наложил повязку. Сначала рана не беспокоила, но через месяц некоторые движения ладонью стали вызывать резкую боль.
«УЗИ показало наличие в мягких тканях инородного тела длиной два сантиметра. Вокруг него сформировалась капсула. Периодически она воспалялась и ограничивала движение пальцев. Поэтому было решено провести операцию. Мы извлекли осколок через небольшой разрез. Все манипуляции проводились предельно осторожно, чтобы не повредить сухожилия сгибателей кисти и сосуды», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.На следующий день после операции пациента выписали. Подвижность кисти удалось полностью восстановить.