Подросток из Раменского два месяца проходил с осколком зеркала в ладони

29 октября 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Раменскую больницу обратился подросток с жалобой на незаживающую рану на ладони, резкую боль при попытке сжать кулак и отёк кисти. Причиной оказался осколок зекала. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент рассказал, что два месяца назад порезался, убирая разбитое зеркало. Он остановил кровотечение и наложил повязку. Сначала рана не беспокоила, но через месяц некоторые движения ладонью стали вызывать резкую боль.





«УЗИ показало наличие в мягких тканях инородного тела длиной два сантиметра. Вокруг него сформировалась капсула. Периодически она воспалялась и ограничивала движение пальцев. Поэтому было решено провести операцию. Мы извлекли осколок через небольшой разрез. Все манипуляции проводились предельно осторожно, чтобы не повредить сухожилия сгибателей кисти и сосуды», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.