Студенты-медики провели в Раменском округе акцию «Доброе дело в село»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Субботник провели на территории фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аксёного Раменского муниципального округа студенты-волонтеры Раменского филиала Московского областного медколледжа в рамках всероссийской акции «Доброе дело в село», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята покрасили забор, ворота, а также бордюры у ФАПа и помыли окна в здании. Кроме того, они прочитали местным жителям лекцию о здоровом питании, научили их измерять артериальное давление и провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
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Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
«Участие в акции дает студентам возможность применить знания на практике и внести вклад в здоровье сельских жителей», — сказала заведующая Аксёновским ФАПом Наталия Анюхина.К Аксёновскому ФАПу прикреплены 435 человек. В медучреждении они могут получить первичную медпомощь и пройти диспансеризацию.
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Лев Каштанов