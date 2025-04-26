Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе

Во всех территориальных управлениях Раменского округа прошел массовый субботник по наведению чистоты и благоустройству. Более 3500 человек собрались для проведения уборки, сообщили в пресс-службе Раменского городского округа.

Центральной площадкой проведения субботника выступил парк «Восьмидорожье». Там убирались 735 человек. Жители наводили порядок на более чем 15 площадках.

В субботнике приняли участие глава Раменского округа Эдуард Малышев, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков, представители администрации, депутатского корпуса, молодежь и жители города.

После уборки Эдуард Малышев отправился на высадку деревьев около ДК «Орбита», где вместе с детьми и инициативными жителями города Раменское посадил десять деревьев. Еще сегодня в округе высадили 50 деревьев.