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Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе

Фото: iStock/ Elena Serovaeva

Фото: iStock/ Elena Serovaeva

Во всех территориальных управлениях Раменского округа прошел массовый субботник по наведению чистоты и благоустройству. Более 3500 человек собрались для проведения уборки, сообщили в пресс-службе Раменского городского округа.
Центральной площадкой проведения субботника выступил парк «Восьмидорожье». Там убирались 735 человек. Жители наводили порядок на более чем 15 площадках.
В субботнике приняли участие глава Раменского округа Эдуард Малышев, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков, представители администрации, депутатского корпуса, молодежь и жители города.
После уборки Эдуард Малышев отправился на высадку деревьев около ДК «Орбита», где вместе с детьми и инициативными жителями города Раменское посадил десять деревьев. Еще сегодня в округе высадили 50 деревьев.
«Пусть наш округ становится чище и краше день за днём! Вместе мы сможем сделать для него гораздо больше», — подчеркнул Эдуард Малышев.

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#субботник
#раменский городской округ
#раменское
Подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если питомца укусила змея
25 апреля 2025, 22:51

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предстоящие майские праздники – время отдыха на даче и прогулок в лесах. Однако выбирая такой вид отдыха с питомцем, хозяин должен быть предельно внимательным, поскольку четвероногий друг может встретить змею. Ветеринары подведомственной Минсельхозпроду Московской области Госветслужбы напомнили порядок действий в этом случае.
В Подмосковье встречаются только два вида змей – безопасные ужи и ядовитые гадюки, укусы которых могут привести к тяжёлым последствиям для животного. Если питомца укусила змея, надо действовать оперативно.
«Внимательно осмотрите его и постарайтесь найти место укуса – обычно это две кровоточащие ранки. Выдавливать яд бессмысленно – это может даже ускорить его распространение. Нельзя применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости, так как они тоже способствуют быстрому распространению яда. Не рекомендуется делать надрезы в области укуса, поскольку это может привести к развитию инфекции, а наложение тугих повязок или жгутов – к нарушению кровотока в тканях», – отметили в ведомстве.
Для обезболивания и замедления кровотока можно приложить на область укуса холодный компресс и не давать животному его лизать.

Если до ветеринарной клиники ехать 10-15 минут, не стоит задерживаться для дополнительных манипуляций. Если же дорога до ближайшего ветеринарного пункта занимает более 30-40 минут, перед выездом стоит дать антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ в дороге к питьевой воде.
«Особенно тяжело переносят укусы змей животные небольшого веса. Удерживайте питомца при транспортировке – двигательная активность усиливает циркуляцию крови и приводит к стремительному распространению яда по организму. Главное в подобных случаях – как можно скорее привести питомца в клинику, где опытные врачи окажут квалифицированную помощь», – предупредили ветеринары.
Адреса региональных госветклиник представлены на сайте. Операторы колл-центра в сфере ветеринарии принимают звонки с 9:00 до 21:00 по номеру 7(495)668-01-25. В остальное время работает электронный ассистент «Вита». Он поможет с записью на приём к врачу.

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Льготникам Подмосковья упростили оформление проезда по железной дороге
25 апреля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для подмосковных льготников упростили оформление проезда на железнодорожном транспорте. Им больше не нужно предоставлять для этого справку, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
В Московской области имеющие льготы жители могут оформить социальную карту, которая даёт возможность бесплатного проезда на городском и железнодорожном транспорте Подмосковья и Москвы. На время изготовления карты региональным льготникам для проезда на железнодорожном транспорте оформляется справка. При её предъявлении вместе с удостоверяющим личность документом в кассе оформляется бесплатный проездной.
«Мы упростили получение бесплатного билета для проезда в электричках и поездах. Больше не нужно показывать бумажную справку – достаточно паспорта и СНИЛС. Ежемесячно более 5 тыс. льготников получают бесплатные проездные билеты, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в ведомстве, нововведение начнёт действовать с 28 апреля. Для получения билета достаточно будет предъявить в пригородную кассу паспорт и СНИЛС. Благодаря изменениям станет проще пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте в период изготовления социальной карты.

В регионе такой картой пользуются свыше 2,4 млн человек. Жители региона могут оформить новую карту или её замену на региональном портале госуслуг. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.

Подать заявление можно на портале.

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В Подмосковье водный транспорт готовят к началу речной навигации
25 апреля 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные специалисты готовят водный транспорт к сезону навигации, который стартует 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В этом году водный транспорт будет работать на трёх речных маршрутах – в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
«Специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы, подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах Сюда входят техника безопасности и оказание первой медицинской помощи», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Как отметили в ведомстве, при подготовке особое внимание уделяют обслуживающим системам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. Проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, ремонт гребных винтов.

Помимо этого, обновляется программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.

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Число обращений жителей Подмосковья на содержание МКД за год снизилось на 65%
25 апреля 2025, 21:51

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Число обращений жителей Подмосковья на содержание территорий и многоквартирных домов с начала года уменьшилось на 65%. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Зампред выступил на Открытой трибуне Мособлдумы, посвящённой модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Заседание прошло в областном правительстве. Задать все интересующие вопросы руководящему составу отраслевых министерств могли около 300 активных жителей Подмосковья, в том числе председатели советов МКД.
«Ежедневно анализируем данные Центра управления регионом. За три месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%. Основной акцент делаем на электронном способе голосования жителей. Понимаем, что сейчас необходимо кардинально менять подходы к управлению. Это касается практически всех отраслей. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы качество жизни в регионе улучшалось», – пообещал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Он добавил, что в числе важных проектов – модернизация контейнерных площадок. Планируется до 1 июня обустроить 600 таких площадок. Отраслевые специалисты ведомства рассмотрят предложения жителей по их внешнему виду и материалам для их возведения.

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Подмосковный производитель спортплощадок начал отправлять продукцию в Белоруссию
25 апреля 2025, 21:24

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» отправила первую партию выпушенного оборудования в Белоруссию. Она производит уличное спортивное оборудование в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Сегодня компания поставляет свои площадки более чем в 70 стран, в том числе в Объединённые Арабские Эмираты, Португалию, Австралию, Японию, Чили, Бразилию и другие.
«У нас огромный опыт поставок спортивного оборудования по всему миру, независимо от континента. Механизм поставок отработан до тонкостей. Белоруссия для нас – очень важный регион поставки. Основной поток заказов идет от частных клиентов, но мы рассчитываем, что наши спортивные площадки будут интересны и муниципальным организациям для размещения в городских парках, дворах и скверах», – сказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
Как отметили в ведомстве, в течение двух лет компания будет продолжать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья, и планирует, что доля Белоруссии составит не менее 50% от всех иностранных запросов.

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