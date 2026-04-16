Готовность капремонта школы в деревне Кузнецы приблизилась к 20%
Школу №11, расположенную в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа, капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава муниципалитета Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Общая площадь здания составляет более 1 200 квадратных метров. В настоящее время работы выполнены на 18,6%.
«На объекте практически завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам. На площадке заняты 27 строителей и три инженера», — говорится в сообщении.Завершить ремонт и сдать обновлённую школу в эксплуатацию планируется до начала следующего учебного года.
