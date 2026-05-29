В Люберецкой больнице заработал новый аппарат МРТ

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый аппарат магнитно-резонансной томографии ввели в работу в поликлинике №6 Люберецкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Современная техника сменила устаревшее оборудование. Для установки нового прибора в поликлинике предварительно отремонтировали кабинет.

«С начала текущего года в больницах и поликлиниках Московской области заработали четыре аппарата МРТ: в Люберцах, Мытищах, Ступине и Коломне. На закупку этой техники направили более 655 миллионов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Современное медицинское оборудование в Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

