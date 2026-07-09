Поджигатели подмосковных лесов заплатят более 26 млн рублей штрафов
Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения правил пожарной безопасности в лесах Московской области, составила за первые шесть месяцев текущего года более 26,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
По сравнению с первым полугодием минувшего года, общая сумма штрафов выросла на шесть миллионов рублей.
«В настоящее время с нарушителей собрали уже 21,58 млн рублей. Работа по взысканию остальной суммы ведётся под контролем ведомства», — говорится в сообщении.В областном Комлесхозе напомнили, что административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения о его наложении в законную силу.
Для физических лиц сумма взыскания за нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.