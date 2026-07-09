Поджигатели подмосковных лесов заплатят более 26 млн рублей штрафов

09 июля 2026, 14:27

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Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения правил пожарной безопасности в лесах Московской области, составила за первые шесть месяцев текущего года более 26,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





По сравнению с первым полугодием минувшего года, общая сумма штрафов выросла на шесть миллионов рублей.





«В настоящее время с нарушителей собрали уже 21,58 млн рублей. Работа по взысканию остальной суммы ведётся под контролем ведомства», — говорится в сообщении.