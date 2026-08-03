Поджигатели устроили лесной пожар в километре от села Казанское

03 августа 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области в первый день августа обнаружили и потушили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.





Очаг возгорания сотрудники Ногинского филиала Мособллеса заметили в километре от села Казанское Павлово-Посадского городского округа при наземном патрулировании.



Пожар за полтора часа ликвидировали пять человек и две единицы техники

«По предварительным данным, причиной стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных», – отметили в подмосковном Комлесхозе.