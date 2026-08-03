Поджигатели устроили лесной пожар в километре от села Казанское
В Московской области в первый день августа обнаружили и потушили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Очаг возгорания сотрудники Ногинского филиала Мособллеса заметили в километре от села Казанское Павлово-Посадского городского округа при наземном патрулировании.
Пожар за полтора часа ликвидировали пять человек и две единицы техники
«По предварительным данным, причиной стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных», – отметили в подмосковном Комлесхозе.Там напомнили, что за поджог, который привёл к природному пожару, последует административная и даже уголовная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет до 60 000 рублей; для должностных лиц – до 110 000 рублей; для юридических лиц – до двух миллионов рублей.
Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.