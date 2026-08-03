Прославленные спортсмены стали участниками пляжного фестиваля в Ногинске
Ногинский пляж «Черноголовский пруд» стал площадкой второго фестиваля «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
В звёздную команду фестиваля вошли титулованные спортсмены Александр Легков, Дарья Норицина, Борис Никоноров, Николай Бобылёв, Наталья Урядова и Анастасия Барсук.
«Песок, солнце и море позитива! С утра гостей ждали бодрящая разминка, динамичные игры, открытые тренировки, интерактивы для всей семьи и любимое всеми спортивное колесо фортуны с призами. Каждый желающий мог испытать удачу», – сообщили в ведомстве.Завершилось мероприятие волейбольным матчем в формате 5x5.
Как напомнили в министерстве, «Звёздное лето в Подмосковье» – это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, любящих летний отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены.