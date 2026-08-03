В подмосковных лесах ждут второй волны активности клещей
В Подмосковье начинается вторая волна сезонной активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
По данным специалистов, клещи в лесах региона станут существенно активнее в августе и сентябре.
«Летний зной сменяется более комфортной для прогулок погодой, и пережившие жару клещи вновь выходят на охоту. Самую большую опасность они представляют в лиственных и смешанных лесах, парках, а также на дачных участках и в местах с высокой травой», – отметили в Комлесхозе.Чтобы пребывание на природе было безопасным, там напомнили меры предосторожности:
«Отправляясь в лес, надевайте светлую одежду, так как на ней клеща легче заметить. Брюки заправляйте в носки, а рубашку – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястью. Голову защищайте капюшоном или головным убором. Используйте репелленты. Перед прогулкой обработайте одежду и открытые участки кожи специальными средствами по инструкции производителя», – посоветовали в комитете.После возвращения домой необходимо внимательно осмотреть себя, детей, домашних животных, а также принесённые из леса вещи.
В случае присасывания клеща нужно немедленно обратиться в ближайшее медучреждение. Нельзя пытаться удалить его самостоятельно, заключили в ведомстве.