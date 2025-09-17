Тверской суд запретил продажу жирафа частным лицам
Тверской районный суд вынес решение о запрете продажи жирафа в частные руки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Прокуратура обнаружила объявление на сайте, посвящённом экзотическим зверям. Ведомство посчитало, что такая продажа нарушает закон, так как жирафы входят в список животных, которых нельзя содержать дома.
Суд согласился с доводами прокуратуры и 9 сентября запретил продажу. Объявление удалили с сайта, однако там всё ещё можно найти информацию о продаже жирафов. Теперь они доступны только для юридических лиц, таких как зоопарки и цирки.
Ранее стало известно, что в Подмосковье запустили сервис по поиску питомцев.
