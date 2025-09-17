Достижения.рф

В Мытищах приезжий рецидивист попался на краже «умных» колонок

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 32-летнего жителя Северной Осетии, ранее судимого за кражу, по подозрению в похищении товара из гипермаркета на Алтуфьевском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Следствие установило, что мужчина взял с витрины магазина две «умные» колонки, положил их в пакет и пронёс мимо касс, не оплатив.

«Полицейские смогли задержать подозреваемого. Мужчина рассказал, что похищенные колонки он продал прохожему на улице, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Лев Каштанов

