В Мытищах приезжий рецидивист попался на краже «умных» колонок

17 сентября 2025, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 32-летнего жителя Северной Осетии, ранее судимого за кражу, по подозрению в похищении товара из гипермаркета на Алтуфьевском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что мужчина взял с витрины магазина две «умные» колонки, положил их в пакет и пронёс мимо касс, не оплатив.





«Полицейские смогли задержать подозреваемого. Мужчина рассказал, что похищенные колонки он продал прохожему на улице, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.