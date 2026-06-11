В Ступине перед судом предстанут трое пьяных вандалов, сломавших скульптуру

11 июня 2026, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трое молодых людей — два жителя Каширы и москвич — повредили скульптуру «Собирательница винограда», установленную на Первомайской улице в Ступине. В настоящее время полиция завершила расследование и передала дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Общий ущерб от действий вандалов составил 400 тысяч рублей.





«Когда злоумышленников задержали, они объяснили, что были пьяными и играли в «Царя горы» — пытались забраться на скульптуру, сделанную из искусственного камня, и сталкивали друг друга. В процессе «игры» они раскачали статую, она упала и раскололась на несколько частей», — говорится в сообщении.