11 июня 2026, 07:33

SHOT: Скалолаз сорвался с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА

Фото: iStock/gorodenkoff

В московском спортивном комплексе ЦСКА скалолаз сорвался с 15-метровой высоты и попал в больницу. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал SHOT.