Скалолаз сорвался с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА
В московском спортивном комплексе ЦСКА скалолаз сорвался с 15-метровой высоты и попал в больницу. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился вечером 9 июня в Центре скалолазания ЦСКА на улице 3-я Песчаная. Спортсмен, который использовал автоматическую страховку Perfect Descent, сорвался прямо на пол. Предварительно, стропа оказалась повреждена в средней части. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Точные сведения о его состоянии пока не поступали.
Представители ЦСКА заявили о временном прекращении использования всех автостраховок, которые находились в эксплуатации. Оборудование изъяли до окончания проверки. Плановая сертификация этих устройств была назначена на октябрь 2026 года.
Согласно материалу, это уже второй подобный случай в этом спорткомплексе Москвы. Первый инцидент произошёл 23 февраля 2025 года: тогда мужчина упал с высоты, получив ушибы, а также перелом кости одной стопы.
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