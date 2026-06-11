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Скалолаз сорвался с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА

SHOT: Скалолаз сорвался с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА
Фото: iStock/gorodenkoff

В московском спортивном комплексе ЦСКА скалолаз сорвался с 15-метровой высоты и попал в больницу. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент случился вечером 9 июня в Центре скалолазания ЦСКА на улице 3-я Песчаная. Спортсмен, который использовал автоматическую страховку Perfect Descent, сорвался прямо на пол. Предварительно, стропа оказалась повреждена в средней части. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Точные сведения о его состоянии пока не поступали.

Представители ЦСКА заявили о временном прекращении использования всех автостраховок, которые находились в эксплуатации. Оборудование изъяли до окончания проверки. Плановая сертификация этих устройств была назначена на октябрь 2026 года.

Согласно материалу, это уже второй подобный случай в этом спорткомплексе Москвы. Первый инцидент произошёл 23 февраля 2025 года: тогда мужчина упал с высоты, получив ушибы, а также перелом кости одной стопы.

Мария Моисеева

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