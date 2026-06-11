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В Приморье жившую в ужасных условиях медведицу Майку увезли в неизвестном направлении

Фото: iStock/ViktoriiaNovokhatska

Медведицу Майку, которую содержали в клетке в приморском селе Иннокентьевка, вывезли в неизвестном направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на волонтёра Яну Поздняк.



Согласно материалу, 5 июня Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку условий, в которых жила Майка. Внимание к ситуации привлекла директор Московского зоопарка Светлана Акулова, когда ей стало известно о происходящем.

По информации местных жителей, медведицу использовали для натаскивания охотничьих собак. Майка не имела свободного доступа к воде, ее кормили кукурузой с комбикормом. Волонтёры утверждали, что зверь выглядит истощённым и забитым.

Теперь же медведица пропала вместе с клеткой. Поздняк призналась, что судьба животного вызывает беспокойство — Майке может угрожать реальная опасность.

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Мария Моисеева

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