Поджигателя трансформаторного оборудования в Бронницах посадят на 15 лет

16 сентября 2025, 14:09

Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области

Суд вынес решение по делу 21-летнего россиянина Станислава Кравченко, который поджёг трансформаторное оборудование вышки сотовой связи в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.





Следствие установило, что в мае 2024 года Кравченко вышел на контакт с администратором Telegram-канала, который украинские спецслужбы использовали для организации подрывной деятельности в России. Молодой человек согласился за деньги совершить диверсию, получил от своих нанимателей инструкцию и поджег инфраструктурный объект. В тот же день поджигателя задержали.





«Московский областной суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строго режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.