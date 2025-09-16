Обманувшего священника студента осудили на 6 лет в Москве за мошенничество

16 сентября 2025, 13:12

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Савеловский суд Москвы вынес приговор студенту Эдуарду Барбакову. Его признали виновным в мошенничестве в отношении священника. Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом пишет РИА Новости.