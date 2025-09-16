Военблогер Роман Алёхин подал иск на Владимира Соловьёва и РЕН ТВ

16 сентября 2025, 12:41

Военблогер Алёхин вызвал в суд Владимира Соловьёва из-за обвинений в спекуляции

Роман Алёхин (Фото: Telegram @Alekhin_Telega)

Военблогер Роман Алёхин подал иск против Владимира Соловьёва, телеканала РЕН ТВ и других медиаперсон. Он требует привлечь их к ответственности за обвинения в отмывании денег и спекуляции на помощи военным. Подробности ​сообщает Telegram-канал Mash.