Военблогер Роман Алёхин подал иск на Владимира Соловьёва и РЕН ТВ
Военблогер Роман Алёхин подал иск против Владимира Соловьёва, телеканала РЕН ТВ и других медиаперсон. Он требует привлечь их к ответственности за обвинения в отмывании денег и спекуляции на помощи военным. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Алёхин заверил у нотариуса все спорные публикации. Он указывает на три нарушения: обвинения без учёта его позиции, использование смонтированного видео и дискредитацию армии. Блогер утверждает, что официально служит в ВС РФ и считает, что атаки на него вредят имиджу военных.
Он намерен подать документы в суд и прокуратуру, но готов отозвать иск при публичных извинениях. Параллельно курская полиция начала проверку в отношении самого Алёхина.
Ранее блогер сообщил, что представители «бизнесмена Галицкого» предлагали ему сделать крупное пожертвование фонду, но указать на бумаге сумму на 6 миллионов меньше. Эти деньги разрешали потратить на любые нужды.
