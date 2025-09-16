Медведь набросился на пожилого мужчину в центре города
В Японии медведь ранил пожилого мужчину в центре города
В центре японского города Томия медведь напал на 60-летнего мужчину посреди улицы. Об этом информирует The Japan News.
Хищник набросился на пенсионера, шедшего в магазин. После чего он скрылся в зарослях кустарника.
Пострадавшего с травмами головы, лица и рук доставили в больницу. Жизни мужчины ничего не угрожает. Полиция сообщила жителям города о появлении агрессивного медведя и усилила патрулирование улиц.
Ранее сообщалось, что в России медведь напал на пастуха, пришедшего на визг поросенка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
