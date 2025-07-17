Строительная готовность четвёртого детсада в ЖК «Новоград Павлино» достигла 36%

17 июля 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новоград Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 36%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Этот детский сад станет уже четвёртым дошкольным учреждением в составе ЖК.



