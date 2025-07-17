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Строительная готовность четвёртого детсада в ЖК «Новоград Павлино» достигла 36%

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новоград Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 36%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Этот детский сад станет уже четвёртым дошкольным учреждением в составе ЖК.

«Сейчас на объекте завершают создание монолитного каркаса здания, кладочные работы выполнены на 71%. Ведётся также обустройство инженерных сетей: отопления, водоснабжения и канализации. В ближайшее время строители приступят к фасадным и кровельным работам, начнётся остекление», — говорится в сообщении.
Здание детского сада будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 3,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут помещения для групп, игровые, кружковые, залы для занятия физкультурой и музыкой, кабинеты психологи и логопеда, а также медпункт.

На прилегающей территории для каждой группы будет оборудована своя игровая площадка с теневым навесом. Кроме того, для ребят установят две спортплощадки.

Лев Каштанов

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