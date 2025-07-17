Строительная готовность четвёртого детсада в ЖК «Новоград Павлино» достигла 36%
Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новоград Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 36%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Этот детский сад станет уже четвёртым дошкольным учреждением в составе ЖК.
Здание детского сада будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 3,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут помещения для групп, игровые, кружковые, залы для занятия физкультурой и музыкой, кабинеты психологи и логопеда, а также медпункт.«Сейчас на объекте завершают создание монолитного каркаса здания, кладочные работы выполнены на 71%. Ведётся также обустройство инженерных сетей: отопления, водоснабжения и канализации. В ближайшее время строители приступят к фасадным и кровельным работам, начнётся остекление», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории для каждой группы будет оборудована своя игровая площадка с теневым навесом. Кроме того, для ребят установят две спортплощадки.