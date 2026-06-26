Похититель детского питания развязал драку в магазине в Чехове
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Чехове мужчину, попытавшегося украсть из местного магазина детское питание. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сигнал о происшествии поступил из гипермаркета на улице Полиграфистов.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей в медицинской маске, очках и кепке взял с полки банки с сухой детской смесью общей стоимостью более десяти тысяч рублей, спрятал товар в пакет и прошёл мимо касс, не заплатив. А когда охранники попытались его остановить, начал с ними драться», — говорится в сообщении.Правоохранители быстро скрутили нерадивого покупателя. Он рассказал, что украл детское питание для перепродажи. Выяснилось, что задержанному 37 лет, он приезжий и ранее его судили за мошенничество и кражу.