Задержанный в Дагестане подросток сообщил о поджогах в США и Европе
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего. Следствие подозревает его в создании международного интернет-сообщества, связанного с террористическими организациями. Об этом сообщает МВД России.
По версии оперативников, подросток действовал по заданию киевского режима и вербовал сверстников для атак на школы и рассылки ложных сообщений о минировании. Особый интерес для фигуранта и его сообщников представляли США и Европа.
В 2025–2026 годах они совершали преступления в нескольких американских и европейских городах, где у подростка были пособники. В январе 2026 года один из участников группировки устроил 45 поджогов в Техасе и добился эвакуации всех школ штата.
В феврале соратники организовали два поджога в Калифорнии и эвакуацию школ. В марте они провели по два поджога в Германии и Италии. В рамках расследования правоохранители установили, что в преступной схеме участвовали минимум три гражданина Украины. Юношу арестовали, следствие продолжается.
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