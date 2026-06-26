Задержанный в Дагестане подросток сообщил о поджогах в США и Европе

26 июня 2026, 14:59

Фото: Istock/ronstik

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего. Следствие подозревает его в создании международного интернет-сообщества, связанного с террористическими организациями. Об этом сообщает МВД России.