В Москве на Ярославском шоссе загорелся мусоровоз
На 25-м километре Ярославского шоссе, на участке в сторону столицы, загорелся мусоровоз. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Густой чёрный дым и открытое пламя мгновенно охватили машину. Водитель успел выбраться из кабины до того, как огонь распространился по всему автомобилю. Предварительно причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке.
На место происшествия оперативно прибыли расчёты МЧС. В настоящее время сотрудники ведомства ликвидируют возгорание, проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось о ДТП на севере Москвы, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате этого инцидента есть пострадавшие.
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