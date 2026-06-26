В Венесуэле женщина родила ребёнка под обломками зданий после землетрясения
В Каракасе спасатели обнаружили женщину с новорожденным ребёнком под обломками разрушенных зданий. Как сообщает Firstpost, инцидент произошёл в ходе поисково-спасательной операции после землетрясения.
Когда специалисты добрались до одной из пострадавших, они выяснили, что женщина начала рожать ещё до их прибытия. Младенец появился на свет непосредственно под завалами. Спасатели оперативно оказали матери и малышу первую помощь, после чего аккуратно извлекли их на поверхность.
Медики доставили пострадавших в ближайшую больницу, сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное. Представители пожарной службы назвали этот случай одним из самых удивительных за время всей спасательной операции. Несмотря на тяжёлые условия и долгое нахождение под обломками, и мать, и ребёнок остались живы.
Ранее в Венесуэле обновили информацию по погибшим от землетрясения. Сообщается, что число жертв достигло 235.
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