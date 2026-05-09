Поисковики из Химок приняли участие в экспедиции «Сталинградские рубежи»

09 мая 2026, 11:33

Члены военно-поискового отряда «Страж» и воспитанники военно-патриотической организации «СОВА» имени Дмитрия Кириллова из Химок стали участниками экспедиции «Сталинградские рубежи — 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Экспедиция проходила с 30 апреля по 6 мая. Ребята не просто разыскивали артефакты, но и под руководством наставников учились самостоятельной поисковой работе, жизни в походных условиях, а также основам топографии, альпинизма и тактической медицины.





«Юные патриоты обнаружили в станице Клетской на берегу Дона, где в годы войны шли ожесточённые бои, останки бойца Красной армии. Их похоронят с воинскими почестями», — говорится в сообщении.