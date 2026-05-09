Юные артистки из Лобни завоевали награды международного конкурса «Содружество»
Воспитанницы лобненской школы искусств получили три награды на международном фестивале-конкурсе «Содружество», проходившем в Москве. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Смагринская.
Семилетние Аделина Усманова и Есения Анисимова, только первый год занимающиеся вокалом, стали лауреатами третьей степени. Диплом лауреата также получила 12-летняя певица Милана Ковалерова,
«Аделина исполнила знаменитую песню «Три танкиста», а также шуточную композицию «Собачкины огорчения» на стихи Бориса Заходера. А Есения представила на суд жюри песни «Настоящий друг» и «Кот и котлета», — говорится в сообщении.Милана выступила с номером «Рассвет-чародей» и песней «Я хочу, чтобы не было больше войны».