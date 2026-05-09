Участие в марафоне «Наследники Победы» приняли более 1,7 млн жителей Подмосковья

09 мая 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 1,7 млн жителей Московской области, в том числе студенты, школьники, их педагоги и родители, стали участниками патриотического марафона «Наследники Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





В рамках марафона состоялось много акций, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков.





«В школах демонстрировали документальные фильмы о городах-героях, украшали окна символами Дня Победы, проводили вечера тематической поэзии и танцев под мелодии военных лет. Отряды «Хранителей истории» наводили порядок на территории мемориалов и воинских захоронений, а в рамках акции «Правнуки Победы» ребята послушали истории о выдающихся людях военной поры», — говорится в сообщении.