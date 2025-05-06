Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая

Видео: сайт may9.ru
Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи. Чтобы прикоснуться к живым свидетельствам военного времени, нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-0905.
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«На горячей линии можно услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции Германии. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.Они пригласили всех присоединиться к акции и вспомнить значимые моменты истории, связанные с Победой.
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Лора Луганская