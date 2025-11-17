Поисковики Подмосковья за сезон провели свыше 300 экспедиций на места боёв
Более 700 поисковиков и представителей общественных объединений со всего Подмосковья приняли участие в церемонии закрытия поискового сезона «Вахта Памяти 2025». Она состоялась в «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
За прошедший сезон поисковые отряды региона провели свыше 300 экспедиций на местах боёв Великой Отечественной войны, из них 90 — в Подмосковье.
«В результате полевых работ обнаружены и захоронены останки 150 военных. Установлены имена 63 защитников Отечества. Активно велась работа в рамках всероссийских проектов «Судьба Солдата» и «Без срока давности». Спасибо всем поисковикам за труд и неравнодушие», – сказала руководитель МИМП Екатерина Швелидзе.На церемонии состоялась передача архивных документов родственникам погибших, обнаруженных в рамках всероссийского проекта «Судьба Солдата». В результате архивной работы установлены судьбы нескольких военнослужащих.
Так, Николай Метрофанов по документам значился погибшим в апреле 1942 года у села Посадники Волоколамского района. Поисковики провели серьёзную работу, и оказалось, что на самом деле боец был тяжело ранен. Его нашли военные из соседней части и отправили в госпиталь. После лечения красноармеец продолжил сражаться до конца Великой Отечественной войны. Всю полученную в архивах информацию поисковики передали сыну сержанта Петру Митрофанову.
«Год был плодотворным. Наш отряд работал в Подмосковье, где мы нашли останки четырёх бойцов под Истрой, и в Карелии, где в составе сводной группы обнаружили ещё троих воинов. Работа продолжает развиваться. Сохранение исторической правды — наш долг. Эта миссия особенно актуальна сегодня», — отметил заместитель командира отряда «Поиск» Денис Артёмов из Истры.На мероприятии были организованы тематические выставки, где поисковые отряды представили экспонаты, найденные в ходе полевых работ.
Сегодня в Московской области действуют 113 поисковых отрядов и 12 объединений. В рамках проекта «Битва за Москву» в этом году было организовано 10 поисковых выездов и 50 «Уроков Мужества» в учебных заведениях.