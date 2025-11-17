Поисковики Подмосковья за сезон провели свыше 300 экспедиций на места боёв

17 ноября 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Более 700 поисковиков и представителей общественных объединений со всего Подмосковья приняли участие в церемонии закрытия поискового сезона «Вахта Памяти 2025». Она состоялась в «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





За прошедший сезон поисковые отряды региона провели свыше 300 экспедиций на местах боёв Великой Отечественной войны, из них 90 — в Подмосковье.

«В результате полевых работ обнаружены и захоронены останки 150 военных. Установлены имена 63 защитников Отечества. Активно велась работа в рамках всероссийских проектов «Судьба Солдата» и «Без срока давности». Спасибо всем поисковикам за труд и неравнодушие», – сказала руководитель МИМП Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

