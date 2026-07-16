Показатели эффективности использования ИИ в регионах разработали для 19 отраслей
Внедрение ИИ в работу государства стало главной темой заседания межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В заседании приняли участие вице-премьер–руководитель аппарата правительства Дмитрией Григоренко, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
«Президент поставил задачу определить понятные показатели эффективности использования искусственного интеллекта в регионах. Их разработали для 19 ключевых отраслей – от государственного управления и финансов до сельского хозяйства и туризма. В обсуждении показателей участвуют более 350 ведомств и организаций. Главный критерий – не количество технологий, а реальный результат: экономия ресурсов, снижение затрат и повышение эффективности», – отметил губернатор.По словам Воробьёва, в Подмосковье уже есть успешные практики.
«Например, ИИ анализирует видео с камер на стройках и автоматически выявляет риски срыва сроков. Такими камерами оснащены уже 63% строящихся в регионе домов. Предлагаем закрепить в законодательстве обязательную установку камер на стройках и единые требования к ним», – рассказал глава региона.Воробьёв добавил, что по итогам работы с регионами удалось определить 14 решений, уже доказавших свою эффективность, которые могут стать базовыми для всех субъектов.
Это голосовые помощники, обработка документов, анализ медицинских снимков и другие. Как подчеркнул губернатор, важно, чтобы ИИ не просто собирал данные, а помогал быстрее принимать решения и доводить их до результата, так как такой подход приносит реальную пользу людям.